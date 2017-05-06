Звезды, которые провели детство в секте: Джексон, Брэкстон, Гослинг и другие

Майкл Джексон. Фото: AP/Scanpix

Последний вопрос, который приходит нам в голову, когда мы видим звезд на красной ковровой дорожке, презентации нового фильма, да, в общем, где угодно — это какую религию они исповедуют. Христианин, иудей, мусульманин… если человек талантлив, нас это совершенно не волнует. Но наверняка вас заинтересует тот факт, что многие селебы, оказывается, выросли в самых настоящих сектах — от общины «Дети Божьи» с культом насилия до экстремистской организации «Столп Истины»… Смотрите истории 13 известных людей, которые провели детство в сектах, но смогли оттуда вырваться.