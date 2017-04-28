Раскрыта истинная причина смерти актера из «Интернов»

Не так давно близкий друг 35-летнего Казимира Лиске, выпавшего из окна своей квартиры 25 апреля, заявлял, что у актера были серьезные проблемы с психикой. Следствие пришло к выводам, что погиб Казимир по трагической случайности.

В ночь на 25 апреля Казимир Лиске, сыгравший в нескольких эпизодах популярного сериала «Интерны», выпал из окна своей квартиры, которая находится на пятом этаже.

Актера доставили в больницу, но от полученных травм он умер во время операции. Позднее режиссер Иван Вырыпаев, который является близким другом погибшего, заявил, что причиной этой смерти стали проблемы с психикой.

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28 апреля журналисты Life.ru сообщили, что Казимир погиб в результате несчастного случая.

По данным портала,

эксперты установили, что актер наводил дома порядок и сорвался с подоконника своей квартиры.

Первоначально рассматривалась версия суицида, но после проверки по факту падения выяснилось, что смерть Лиске — трагическая случайность.





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