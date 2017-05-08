«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес

На днях Валерий Меладзе предельно откровенно ответил на вопросы пользователей одного из российских развлекательных порталов. 51-летний певец высказал мнение о том, что отечественная эстрада нуждается в серьезных переменах.

Валерий Меладзе крайне редко дает интервью на личные темы. Зато о том, что происходит с современной российской эстрадой, он говорит весьма охотно.

На днях певец поделился своим мнением относительно этого вопроса с пользователями сайта The Question.

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«Когда я сегодня смотрю музыкальные каналы, то понимаю, что там идет битва на уровне, который мне просто не интересен. Не потому, что я сноб, не потому, что я рассуждаю как человек, недовольно ворчащий на младшее поколение. Ведь действительно все плохо!» —

заявил артист.

Впрочем, Меладзе знает, как изменить ситуацию к лучшему: певец считает, что нужно значительно сократить количество музыкальных премий.

Кроме того, он уверен, что российской эстраде не хватает креатива и все исполнители очень похожи между собой.

«У меня даже больше претензий не к самой эстраде, а к общему состоянию нынешнего шоу-бизнеса: не хватает композиторов и продюсеров, способных найти такую команду, которая создаст что-то яркое.

Большинство продюсеров — это либо чьи-то мужья, которые в музыке ни черта не понимают, либо люди, которые просто неплохо умеют считать деньги. Это менеджеры, а настоящий продюсер — это создатель», —

уверен исполнитель хита «Обернитесь».





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