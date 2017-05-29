Ирина Безрукова считает, что сделала ошибку, взяв фамилию мужа

Сергей Безруокв и Ирина Безрукова
 

Сергей Безруокв и Ирина Безрукова. Фото: RIA Novosti/Scanpix

52-летняя Ирина Безрукова стала гостьей программы «Однажды». В студии Сергея Майорова актриса вспомнила о самых счастливых и самых печальных событиях своей жизни. Конечно же, экс-жена Игоря Ливанова поведала и историю двух своих браков.

О своих отношениях с Игорем Ливановым Ирина Безрукова вспоминать не любит. 11 лет эта пара считалась одной из самых красивых в отечественном кинематографе, пока в 2000 году актриса не встретила Сергея Безрукова.

В откровенной беседе с Сергеем Майоровым Ирина вспомнила этот эпизод своей жизни.

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«Мне кажется, если люди не совершили каких-то жутких ошибок, не разрушили сами, то любовь должна длиться бесконечно», — уверенно заявила Безрукова.

Актриса была очень удивлена, когда ведущий задал ей вопрос о том, любила ли она первого мужа.

«Вот это внезапно. Воспоминания — да», — ответила Ирина.

Выйдя замуж за Сергея артистка сменила фамилию, хотя сейчас она считает, что это было ошибкой. «Я понимаю, что менять не следует. Когда я второй раз брала фамилию, исчез человек, которого знала публика. У меня было 25 ролей, «Оскар». Мне пришлось начинать с нуля, я всех запутала», — посетовала актриса.

Несмотря на расставание с Безруковым, Ирина продолжила работать в театре, который они создавали вместе, но встречаются со вторым мужем они крайне редко.

В конце беседы женщина намекнула, что ей до сих пор не так-то просто дается общение с Безруковым, но она справляется.

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