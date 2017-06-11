ФОТО: Елена Ваенга впервые за долгое время показала сына

 

Фото: instagram.com

40-летняя Елена Ваенга предпочитает тщательно скрывать личную жизнь от журналистов и поклонников. Вот и о ее 4-летнем сыне почти ничего неизвестно: артистка неохотно делится с прессой подробностями о воспитании малыша, еще реже публикует его фотографии. Но недавно певица решила сделать исключение.

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В августе 2012 года российская певица Елена Ваенга родила сына Ивана. После этого важного события певица отгородилась от прессы и всячески избегала вопросов о своем ребенке.

К тому же

в социальных сетях практически невозможно найти фотографии малыша — Ваенга лишь пару раз решалась показать домашние снимки своего ребенка.

Но на днях Елена сделала исключение, опубликовав в Инстаграме фото 4-летнего Ивана.

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На кадрах уже подросший мальчик помогает высаживать рассаду.

«Вот купила мамка итальянскую едрить колотить шляпу... а ты в ней тыкву содишь...», — шутливо написала Елена Ваенга в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры певицы тут же начали хвалить малыша за трудолюбие и желать ему здоровья.

картоху сажают😎😎😎

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)

дедушкино изобретение😂

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)

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