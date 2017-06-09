ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

Актриса Шеннен Доэрти после сообщения, что поборола рак груди, продолжает радовать своих поклонников, публикуя фотографии, на которых видно, что ее волосы начали отрастать.
Из-за болезни актриса очень переживала, что ей пришлось побрить голову, но вот, наконец, она начала целенаправленно отращивать свои шикарные волосы, пишет Popcornnews.
После выздоровления актриса вместе с мужем сейчас отдыхает, активно путешествует, наслаждается морским воздухом и радует поклонников жизнеутверждающими фото в Instagram.
В 2015 году Шеннен сообщила, что страдает от рака груди, и хотя болезнь удалось побороть, актриса еще не до конца верит, что та не вернется. Именно потому Доэрти наслаждается каждым днем, не думая о дне завтрашнем.
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