ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

Актриса Шеннен Доэрти после сообщения, что поборола рак груди, продолжает радовать своих поклонников, публикуя фотографии, на которых видно, что ее волосы начали отрастать.

Из-за болезни актриса очень переживала, что ей пришлось побрить голову, но вот, наконец, она начала целенаправленно отращивать свои шикарные волосы, пишет Popcornnews.

После выздоровления актриса вместе с мужем сейчас отдыхает, активно путешествует, наслаждается морским воздухом и радует поклонников жизнеутверждающими фото в Instagram.

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В 2015 году Шеннен сообщила, что страдает от рака груди, и хотя болезнь удалось побороть, актриса еще не до конца верит, что та не вернется. Именно потому Доэрти наслаждается каждым днем, не думая о дне завтрашнем.

I think my husband and I are morphing into each other..... #twins #curlyhairdontcare #tulum @kurtiswarienko A post shared by ShannenDoherty (@theshando) on Jun 21, 2017 at 7:01am PDT

Mexico with familia. A post shared by ShannenDoherty (@theshando) on Jun 23, 2017 at 5:48pm PDT

One of our great meetings for a bipartisan bill. Congressman Jim Costa (dem) signed on to support @animalhopeandwellness bill HR1406. HR1406 is a very straight forward bill banning slaughter for consumption and consumption of dogs and cats right here in the USA. #thehill #busycancerslayer A post shared by ShannenDoherty (@theshando) on Jun 9, 2017 at 12:38pm PDT























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