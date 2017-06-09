ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

 

Фото: REUTERS/ScanPix

Актриса Шеннен Доэрти после сообщения, что поборола рак груди, продолжает радовать своих поклонников, публикуя фотографии, на которых видно, что ее волосы начали отрастать.

Из-за болезни актриса очень переживала, что ей пришлось побрить голову, но вот, наконец, она начала целенаправленно отращивать свои шикарные волосы, пишет Popcornnews.

После выздоровления актриса вместе с мужем сейчас отдыхает, активно путешествует, наслаждается морским воздухом и радует поклонников жизнеутверждающими фото в Instagram.

Реклама

В 2015 году Шеннен сообщила, что страдает от рака груди, и хотя болезнь удалось побороть, актриса еще не до конца верит, что та не вернется. Именно потому Доэрти наслаждается каждым днем, не думая о дне завтрашнем.

I think my husband and I are morphing into each other..... #twins #curlyhairdontcare #tulum @kurtiswarienko

A post shared by ShannenDoherty (@theshando) on

Mexico with familia.

A post shared by ShannenDoherty (@theshando) on

Актриса Шеннен Доэрти

Фото: Актриса Шеннен Доэрти0

Еще по этой теме
Больная раком Шэннен Доэрти опубликовала шокирующее видео

Больная раком Шэннен Доэрти опубликовала шокирующее видео

Шэннен Доэрти: Я уже смирилась с раком

Шэннен Доэрти: Я уже смирилась с раком

Больная раком Шэннен Доэрти впервые вышла в свет после химиотерапии

Больная раком Шэннен Доэрти впервые вышла в свет после химиотерапии


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

К Земле летит астероид: он больше челябинского метеорита в разы Hi-Tech

К Земле летит астероид: он больше челябинского метеорита в разы

Пенсионерку оштрафовали из-за видеообращения к Путину Новости

Пенсионерку оштрафовали из-за видеообращения к Путину

Рижане сдавали квартиры иностранцам: Что из этого получилось Новости

Рижане сдавали квартиры иностранцам: Что из этого получилось

Немцы выпустили купюру номиналом ноль евро Новости

Немцы выпустили купюру номиналом ноль евро

Захарова в роскошном платье удивила всех своим поступком Wo&Men

Захарова в роскошном платье удивила всех своим поступком

Актёры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 