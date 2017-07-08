ФОТО: 41-летний Максим Галкин показал фигуру в плавках

Максим Галкин
 

Максим Галкин. Фото: RIA Novosti/Scanpix

На днях Максим Галкин поделился с фанатами в Сети забавной фотографией. На ней телеведущий позирует практически обнаженным. Муж Аллы Пугачевой в одних черных плавках и белой шапке буквально завис в прыжке над палубой яхты.

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9 июля Максим Галкин решил в который раз развеселить своих поклонников в Инстаграме и опубликовал забавную фотографию в плавках.

«Застывать в прыжке я уже научился, но выражение лица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)», — подписал кадр телеведущий и сопроводил его хэштегами #максимгалкин #немногопоработалнемногоотдохнул #каникулыбонифация.

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Буквально за пару часов снимок набрал практически сотню тысяч «лайков».

Многие фанаты артиста обратили внимание на его фигуру и написали ему сотни комплиментов: «Как похудел!», «Классно смотришься! В самом соку!», «Ничего себе, Волочковой нужно у вас взять несколько уроков», «Галкин, не перестаешь восхищать», Талантище», «Ну ты даешь! Кузнечик!».

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