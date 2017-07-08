Максим Виторган показал трогательное фото Ксении Собчак с сыном

Максим Виторган и Ксения Собчак
 

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Ксения Собчак и Максим Виторган, впервые ставшие родителями 18 ноября прошлого года, редко делятся фотографиями сына в соцсетях. Но на днях на радость поклонникам актер опубликовал свежий снимок маленького Платона.

Еще по этой теме

9 июля в Инстаграме 44-летнего Максима Виторгана появился черно-белый кадр, который привел в восторг пользователей Сети. На нем запечатлена Ксения Собчак с сыном Платоном на руках.

«Нежности», — лаконично подписал снимок Максим.

Реклама

Подписчики обрадовались, что на этот раз счастливые родители позволили лучше разглядеть мальчика. На фото лицо малыша видно сбоку.

Нежности...

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Фолловеры не смогли сдержать эмоций и написали под постом множество комментариев: «Щечки хорошенькие», «Как же Платоше повезло с родителями», «Любовь в глазах фотографа», «Как же умиляют щечки, складочки у малышей))), Платоша такой лапочка милый, Счастья ему!!!», «Максииим!Какие нежные нежности от Вас в ленте!я растрогана». «Очень нежное фото (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)».

Еще по этой теме
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

«Вот это Ксения! Молодец!»: Собчак раздвинула ноги

«Вот это Ксения! Молодец!»: Собчак раздвинула ноги

Галкин раскрыл двуличие Собчак

Галкин раскрыл двуличие Собчак


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 210000 EUR
Земля
Земля, Olaine, 550000 EUR

reklama.vesti.lv

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто Hi-Tech

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

Пациент о забастовке врачей: Он сидит в кабинете и издевается! Новости

Пациент о забастовке врачей: Он сидит в кабинете и издевается!

Знаменитости

Телеведущие

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 