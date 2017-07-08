Максим Виторган показал трогательное фото Ксении Собчак с сыном

Ксения Собчак и Максим Виторган, впервые ставшие родителями 18 ноября прошлого года, редко делятся фотографиями сына в соцсетях. Но на днях на радость поклонникам актер опубликовал свежий снимок маленького Платона.

9 июля в Инстаграме 44-летнего Максима Виторгана появился черно-белый кадр, который привел в восторг пользователей Сети. На нем запечатлена Ксения Собчак с сыном Платоном на руках.

«Нежности», — лаконично подписал снимок Максим.

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Подписчики обрадовались, что на этот раз счастливые родители позволили лучше разглядеть мальчика. На фото лицо малыша видно сбоку.

Нежности... Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 8 2017 в 1:43 PDT

Фолловеры не смогли сдержать эмоций и написали под постом множество комментариев: «Щечки хорошенькие», «Как же Платоше повезло с родителями», «Любовь в глазах фотографа», «Как же умиляют щечки, складочки у малышей))), Платоша такой лапочка милый, Счастья ему!!!», «Максииим!Какие нежные нежности от Вас в ленте!я растрогана». «Очень нежное фото (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)».

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