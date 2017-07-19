«Мистер Бин» снялся в ролике для British Airways

 

Фото: Скриншот видео Youtube

В Сети был обнародован ролик, снятый для авиакомпании British Airways, в котором приняли участие мировые звезды кино. В частности, в видео появляется легендарный актер Роуэн Аткинсон, известный по серии фильмов о Мистере Бине.

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Кроме него также снялись Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), а также актеры Тэнди Ньютон и Чиветел Эджиофор, и шеф-повар Гордон Рамзи.

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Ролик в шуточной манере инструктирует пассажиров о безопасности на борту самолета. Снят он был совместно с благотворительной организацией Comic Relief.

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