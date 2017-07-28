Как Мэрайя Кери поправилась до 120 кг и почему врачи уже давно бьют тревогу

В последнее время располневшая фигура Мэрайи Кери является предметом бурных обсуждений в Сети. В какой-то момент голосистую диву даже начали подозревать в беременности. Но на самом деле поздравлять Кери пока не с чем. Более того, ситуация складывается весьма тревожная: по последним данным, вес исполнительницы достиг ошеломляющей отметки в 120 килограммов. Однако сама Мэрайя будто не обращает внимания на свои изменившиеся формы и продолжает выступать в Лас-Вегасе в сексуальных боди. Почему некогда стройная и подтянутая певица вдруг так сильно изменилась и зачем ее врачи уже собирают встревоженные консилиумы — читайте в нашем материале.

47-летняя Мэрайя Кери уже не первый год ведет упорную борьбу с лишним весом. Временами в этой схватке достигались убедительные успехи. Однако в последнее время звезда явно даже не думает о тренировках и диетах — проблем хватает и без этого.

Говорят,

певица никак не может прийти в себя после болезненного разрыва с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. На этот союз делались большие ставки, и до алтаря оставался буквально один шаг.

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По слухам, Джеймс не только обвинил невесту в непомерных тратах на шопинг и подарки для родных (расходы в основном списывались с банковской карты Пэкера), но и сравнил пышнотелую красотку со своей предполагаемой бывшей возлюбленной — супермоделью Мирандой Керр, чья фигура, как всем известно, всегда идеальна.

Так поп-звезда выглядит сейчас

Любая женщина в подобной ситуации расстроилась бы, но не такова наша Мэрайя!

В отместку бывшему она и не думала худеть. Переживания, которые, к слову, она не озвучивала даже самым близким, Кери принялась заедать сладким и мучным — и вполне предсказуемо тут же «раздобрела».

Проблема назревала еще в разгар романа с Пэкером — пара посещала лучшие мировые рестораны, где никто себе ни в чем не отказывал.

Поддерживать былую форму было нелегко и тогда, и, если вес выходил из-под контроля, Мэрайя использовала старый добрый фотошоп. Сейчас даже эта волшебная программа не помогает. Масла в огонь подливает поведение бывшего супруга певицы Ника Кэннона.

Почти сразу после развода шоумен вновь стал отцом — а Мэрайе по медицинским показаниям больше нельзя беременеть… И хотя она, сцепив зубы, выходит с Ником и их общими детьми-близнецами в свет и тепло улыбается экс-мужу — на самом деле на ее душе кошки скребут.











Aizvērt Мэрайя Керри наслаждается отдыхом с сексуальным танцовщиком Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Самым страшным во всей этой истории оказывается тот факт, что, если исполнительница хита We Belong Together не возьмет себя в руки и продолжит набирать вес, ей грозят серьезнейшие проблемы со здоровьем.

Известный голливудский доктор Стюарт Фишер поведал в интервью американскому порталу Radar Online, что в ближайшее время Мэрайю вполне могут ждать артрит, астма, заболевания сердца.

В том, что давление дивы давно нестабильно, он даже не сомневается. Если учесть, что, по мнению поклонников, Кери еще даже не успела оправиться от переживаний по поводу своей неустроенной личной жизни, то плохие новости, которые она рискует услышать от врачей, могут и вовсе ее подкосить. К

счастью, по сообщениям западных СМИ, друзья и родные Мэрайи уже занялись этим вопросом и пытаются уговорить звезду обратиться за помощью в специальную клинику.





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