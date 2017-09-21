ФОТО: Дочь Пугачевой и Галкина щеголяет в маминых нарядах

Российский шоумен Максим Галкин для того, чтобы уберечь свою семью от любопытных глаз и объективов фотокамер, решил сам делиться личной жизнью своей семьи в микроблоге Instagram. Благодаря интересным видео и фото с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри количество подписчиков Максима приблизилось к двум миллионам. Сегодня телеведущий порадовал поклонников очередным необычным снимком с дочкой, на котором она позирует в мамином наряде.

На голове у Лизы Галкиной черная шляпа Аллы Пугачевой, а также она облачена в черное платье, напоминающее фирменный наряд Примадонны.

Максим отметил, что Лиза осталась довольна, заполучив в свое распоряжение любимый предмет гардероба мамы. Судя по снимку, девочке нравится позировать и она, войдя в образ, приняла эффектную позу в полуразвороте к камере.

«У Лизы с утра радость - мама шляпу свою отдала», - прокомментировал фотографию Максим Галкин.

У Лизы с утра радость - мама шляпу свою отдала 😘👍 #ЕлизаветаГалкина #дочь Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 1 2017 в 12:25 PDT

Поклонники тут же принялись осыпать наследницу Галкина комплиментами. «Маленькая Примадонна», «Прямо копия мамы. Особенно взгляд!», «Маленькая Алла Борисовна, обожаю», «Как шляпка Лизе подходит. И как ножку выставила. И какие глазки, взгляд! Модница», «Ой хороша Лиза! Артистичная! Генетика сильная штука»,»Во взгляде читается успех», «Артистка - она и с утра артистка. Ребенок бесподобный!» - восхитились подписчики.

Кстати, звездный отец уже опасается того периода, когда к его 4-летней красавице-дочери начнут приходить ухажеры.