Тимати временно уходит со сцены ради дочери

Российский рэпер заявил, что на ближайшие два-три года прекращает масштабные сольные проекты в Москве.

Российский рэп-исполнитель Тимати сообщил в Instagram, что на время уйдет со сцены, чтобы уделять больше времени дочери.

Музыкант отметил, что его сольный концерт, который должен состояться 4 ноября в Москве, станет последним крупным выступлением такого рода на ближайшие годы.

По словам рэпера, концертная деятельность, запись альбомов и бизнес-проекты занимают почти все его время, однако ему хотелось бы не «пропустить детство» своей дочери.

«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты», − написал Тимати.

Все остальное подождёт )) Публикация от Black Star (@timatiofficial) Окт 1 2017 в 4:50 PDT