Интернет-пользователи раскритиковали Бородину за высказывание о прививках

С тех пор, как 34-летняя Ксения Бородина отправилась в поездку в Китай, она гораздо чаще выходит на связь с подписчиками. Недавно мама двоих детей ответила на вопрос о детской вакцинации. Слова ведущей «Дома-2» вызвали негативную реакцию у большинства ее фолловеров.

В своем микроблоге Ксения Бородина довольно часто отвечает на вопросы интернет-пользователей, которые интересуются тем, как она воспитывает своих детей, какие качества ценит в своих друзьях, как относится к прививкам...

Последняя тема активно обсуждается мамами в Сети, поэтому ведущая «Дома-2» решила дать исчерпывающий ответ в своем Инстаграме.

«Я Мару делала прививки до 5 лет, не могу сказать что все соблюдали по графику, много приходилось переносить прививок, потому что часто болела. Ухо, горло, нос вообще наши слабые места. С 5 лет убрала ей прививки вообще (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала Бородина.

Своей младшей дочери Тее Ксения вообще никогда не делала прививок. Ведущая «Дома-2» сослалась на частные исследования: «Привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники. Если прекратить прививать детей, их здоровье заметно улучшается».

Кроме того, Ксения сообщила, что большинство ее подруг не делают прививки своим детям. Интернет-пользователи принялись активно спорить по поводу вакцинации.

«Очень жаль что Бородина, вроде опытная мама с двумя детьми, тоже пропагандой занялась», «Плохо, что мама еще сомневается прививать ли ребенка от смертельных заболеваний», — написали сторонники прививок. Однако были и те, кто поддержал Бородину и согласились с ее мнением о том, что в некоторых случаях прививки могут быть опасны.





