Евгений Осин невероятно похорошел рядом с Даной Борисовой

52-летний Евгений Осин сейчас проходит лечение в тайском реабилитационном центре для зависимых от алкоголя и запрещенных веществ. На днях его куратор Никита Лушников признался в интервью, что певец сообщил ему о своем романе с некой молодой женщиной, которая осталась в России ждать его возвращения.

Еще в конце августа поклонники звезды девяностых Евгения Осина переживали, что исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» спился и находится почти при смерти.

Однако друзья вовремя отправили певца на лечение в Таиланд — в тот же рехаб, где телеведущая Дана Борисова избавляется от своей зависимости от запрещенных веществ. Недавно Евгений признался своему куратору Никите Лушникову, что дома его ждет… молодая возлюбленная.

«У Жени есть девушка. Она из его прошлых знакомых. Говорит, хочет быть с ней. Признался, что девушка моложе него. Наши сотрудники с ней связались по просьбе Жени, и они пообщались по Скайпу.

Мы рады, что в Осине просыпаются нормальные мужские чувства и желания», — рассказал Лушников в интервью порталу kp.ru.

Кстати, поначалу Евгений был очень недоволен запретом на спиртное, требовал пива и рвался в Москву, где, по его словам, должны были пройти концерты, а когда ему отказали, то объявил голодовку.

Правда, поговорив с Даной Борисовой, певец снова начал есть. Однако пока делать прогнозы по поводу выздоровления Евгения рано.





