Скандал на «Фабрике звезд»: Дробыш и Самбурская высмеяли Бузову, а она ответила

7 октября в эфир телеканала МУЗ-ТВ вышел свежий выпуск шоу «Новая Фабрика звезд». В ходе программы был показан концертный номер с участием Анастасии Самбурской, в котором она спародировала известные движения Ольги Бузовой из клипа «Мало половин». Продюсер проекта Виктор Дробыш поддержал актрису и раскритиковал творчество Бузовой. Звезда «Дома-2» уже отреагировала на оскорбления.

Далеко не всем музыкантам нравится творчество 31-летней Ольги Бузовой. Вот уже как год телеведущая пытается покорить музыкальный Олимп, и на днях она стала на шаг ближе к заветной цели, выпустив дебютный альбом.

Недавно Бузова рассказала о том, что пережила немало унижений на пути к успеху, и, кажется, оскорблениям нет конца и края. Так, 7 октября певицу высмеяла Настасья Самбурская.

Актриса пришла на «Новую Фабрику звезд», чтобы поддержать одного из участников, и в ходе своего выступления повторила хореографию из клипа «Мало половин». Более того,

в конце номера Самбурская продемонстрировала нижнее белье с надписью «Нет фанере».

В поддержку поступка Настасии тут же высказался продюсер телешоу (и Самбурской) Виктор Дробыш.

«Я очень рад, что на этой фабрике мы прикоснулись к «творчеству» Ольги Бузовой. Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант. Я как музыкант уверен, что музыка — не самая сильная ее сторона

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написал Дробыш у себя в Инстаграме.

В своей публикации продюсер раскритиковал весь российский шоу-бизнес и заявил, что его проект — отличное место, чтобы высмеивать современных артистов.

«Она неплохой человек и могла бы работать медсестрой или кассиром», — подвел итог Виктор. Слова музыкального продюсера до глубины души задели Бузову, и она высказала все, что думает о поступке Дробыша, журналистам Super.ru.

«Я всегда думала, что у Виктора Дробыша только прическа от девушки, но, оказывается, поступки и действия тоже от слабого пола. Мужчина, который в очередной раз оскорбляет меня и моих поклонников, в моих глазах перестает называется таковым», —

сообщила журналистам Ольга.

Певица также рассказала, что еще совсем недавно Виктор приглашал ее к себе на проект и предлагал спеть с участниками.

Кроме того, она нелестным образом отозвалась о вокальных способностях звезды «Универа» Анастасии Самбурской.



