Конфликт исчерпан: Дробыш извинился перед Бузовой

Не так давно 51-летний Виктор Дробыш раскритиковал весь российский шоу-бизнес и особое внимание обратил на 31-летнюю Ольгу Бузову. Ведущая «Дома-2» приняла слова продюсера близко к сердцу. На днях музыкант провел прямую трансляцию, в которой заявил, что не хотел обижать певицу.

Последние несколько дней в Сети активно обсуждают скандал, который разгорелся после очередного выпуска «Новой Фабрики звезд», где Настасья Самбурская высмеяла Ольгу Бузову, спародировав движения из клипа «Мало половин».

Позднее Виктор Дробыш высказался в поддержку своей подопечной и раскритиковал весь российский шоу-бизнес.

«Она неплохой человек и могла бы работать медсестрой или кассиром», — поделился своим мнением о ведущей «Дома-2» продюсер.

Ольга на высказывание Виктора отреагировала очень бурно. В интервью каналу МУЗ-ТВ Бузова расплакалась. Дробыш поспешил объяснить, что вовсе не хотел обидеть или задеть певицу, а тем более раздувать такой скандал.

«Ольга, если ты приняла на свой счет, извини», — сказал продюсер в прямом эфире в Инстаграме.

«Что касается Бузовой, я, честно говоря, не собирался ее задевать. Я против того, когда бессовестно используют фонограмму, хотя и Мадонна, и многие звезды используют, например, в телепроектах», — заявил Виктор.

Дробыш сообщил, что Бузова может стать участницей его проекта, но самое главное для «Новой Фабрики звезд» — петь вживую.





