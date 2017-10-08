«Теперь я снова красив»: Микки Рурк восстановил нос с помощью пластической операции

65-летний Микки Рурк когда-то считался одним из секс-символов Голливуда, в которого были влюблены тысячи женщин. Из-за увлечения профессиональным боксом актер дважды ломал нос, но долгое время не мог его исправить. На днях Рурк рассказал поклонникам, что решился на очередную операцию.

О том, что Микки Рурка много лет назад считали идеалом мужской красоты, помнят лишь самые преданные его фанаты. Ведь в последние годы актер не раз неприятно удивлял интернет-пользователей изменениями в своей внешности.

Рурк, который профессионально занимался боксом, пять раз ложился под нож хирурга, чтобы исправить сломанный на ринге нос.

Однако результаты ни одной операций не оправдывали ожиданий знаменитости.

Moments after "" nose surgery with Dr. Dhir. Now i am ""pretty again ":(lol)...one more to go😏 ""I don't know what day it is don't even realize operation is over. A post shared by MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) on Oct 8, 2017 at 2:28pm PDT

На днях Микки опубликовал в Инстаграме фото, рассказав, что вновь пытается восстановить нос. Актер добавил, что вскоре ему предстоит перенести вторую операцию.

Очевидно, что

Рурк уже сейчас доволен результатом.

Одни подписчики восхитились смелостью Микки и пожелали ему скорейшего выздоровления, а другие уверены, что Рурку не стоило переносить очередное хирургическое вмешательство, так как он и так отлично выглядел.