Бывшая возлюбленная Баскова объяснила, почему он никогда не женится

Не так давно стало известно, что 40-летний Николай Басков и 34-летняя Виктория Лопырева решили отложить свадьбу на неопределенный срок. На днях 37-летняя экс-возлюбленная певца София Кальчева дала интервью о своих отношениях с артистом. Она честно рассказала, что думает о свадьбе главного тенора отечественного шоу-бизнеса.

Помолвка Николая Баскова и Виктории Лопыревой стала настоящим шоком для всей страны.

Однако в конце сентября, буквально за неделю до бракосочетания, певец заявил, что его мама уговорила их с моделью отложить праздник на неопределенный срок.

До сих пор многие не верят, что свадьба Николая и Виктории вообще состоится. Вот и бывшая возлюбленная Баскова София Кальчева сомневается в том, что он когда-либо женится.

В новом интервью порталу Sobesednik.ru певица объяснила:

«Николай женат на сцене. Это могу сказать абсолютно точно! Он предан музыке и своим поклонникам».

Именно из-за своего творчества, уверена София, Басков вообще вряд ли когда-либо женится: «Все хотят любить артистов и дотронуться до них. Они же в свою очередь не могут принадлежать одному человеку. Такие люди принадлежат всем и сразу.

Думаю, что пока он не будет менять свое семейное положение, так как его единственная и настоящая любовь — музыка. И это не первая и не последняя невеста». При этом

Кальчева призналась, что они с Басковым до сих пор в дружеских отношениях.

Певец до сих пор делает своей экс-избраннице приятные сюрпризы. София уверена, что в день рождения Николай преподнесет ей колье.



