ФОТО: Седокова показала на своем примере, из каких девочек вырастают секс-бомбы

На днях 34-летняя Анна Седокова выложила в Инстаграм архивный снимок 21-летней давности, на котором фолловеры едва ее узнали. В посте под школьной фотографией певица призналась, что в детстве была далеко не самой популярной девочкой в классе и даже подумать не могла, что когда-то станет одной их самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса.

17 октября Анна Седокова удивила фолловеров своей детской фотографией — на ней будущей звезде всего 13 лет.

В скромной девочке на снимке подписчики с трудом узнали ту горячую красавицу, которой певица является сейчас. И это неудивительно, ведь даже сама Седокова считает, что в школьные годы была настоящим гадким утенком.

«Знакомьтесь, это я. Мне 13 и как вы понимаете, у меня не было парня, еще лет 7 точно и теперь вы знаете, почему. У меня особо не было друзей, я училась в школе на отлично и была самой не популярной девочкой, училкина дочка. Мальчики меня стороной обходили, да и девочки тоже. Я не считала себя не красивой, я вообще ничего про себя не считала.

Денег на вещи не было, вот и носили одну кофточку по несколько лет. Эта раньше длинной была, а через несколько лет в топик превратилась», — поделилась Анна воспоминаниями (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

"I know a man who gave up smoking, drinking, sex, and rich food. He was healthy right up to the time he killed himself."' — Johnny Carson Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Сен 9 2017 в 2:18 PDT

В комментариях подписчики признались, что в восторге от фантастического превращения Седоковой из простой девчонки в настоящую секс-бомбу. Снимок стал для них лучшей мотивацией к самосовершенствованию.