СМИ: Анджелина Джоли готовится к свадьбе

В американской прессе муссируются слухи, что 42-летняя Анджелина Джоли отдала указания своим адвокатам как можно скорее завершить ее развод с Брэдом Питтом. Дело в том, что актриса якобы уже согласилась выйти замуж за нового возлюбленного — 40-летнего британского миллионера.

Говорят, что у Анджелины Джоли и ее таинственного нового возлюбленного-британца все очень серьезно.

По слухам, мужчина уже попросил актрису выйти за него замуж, и она пообещала бойфренду как можно скорее завершить развод с экс-супругом Брэдом Питтом и устроить тайную и скромную церемонию в Камбодже.

«Анджелина уверена, что новый мужчина — именно тот, кто ей нужен. Он гораздо спокойнее Брэда, и у него нет вредных привычек, которые могли бы перерасти в опасные зависимости, как у актера. Да и дети Энджи его полюбили», —

признался источник в интервью американскому журналу In Touch Weekly.

С другой стороны, именно этот таблоид, как правило, публикует не самые достоверные новости о звездах, а некоторые из героев статей даже судятся с изданием и выигрывают дела. Поэтому

мы не торопимся радоваться за Анджелину. Однако нет дыма без огня...

Тем более что Джоли недавно призналась — ей тяжело быть матерью-одиночкой и она устала от одиночества. Возможно, в ее жизни действительно уже появился тот, кто с удовольствием ей помогает и поддерживает.





