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Великого Андреа Бочелли в «Арене Рига» много раз вызывали на «бис»

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Андреа Борелли в Риге | Фото: Jānis Škapars / TVNET

Концерт всемирно известного тенора Андреа Бочелли собрал полный зал. Маэстро раз за разом вызывали на бис. Литовский государственный симфонический оркестр под управлением итальянского дирижера Марцелло Рота был тоже исключительно хорош. А солистки, представленные как особые гостьи концерта, были под стать Андреа Борелли. Публика встречала тепло, а провожала восторженно.

Знаменитые оперные арии и композиции из популярнейших альбомов, продающихся миллионными тиражами, Маэстро исполнял как соло, так и в дуэтах. Особыми гостьями его рижского концерта были сопрано Мария Алейда и Иллария Дела Бидиа - одна из них кубинско-американская певицей, другая родом из Тосканы.

Композиции из альбомов великого Андреа Бочелли - таких как «Cinema» и «Incanto» - звучат со сцены, а сами альбомы продавались в фойе по цене 20 евро за штуку.

Богато изданная специально к рижскому концерту программа-буклет стоила 5, но очень многие из поклонников популярнейшего из сольных исполнителей оперной классики в подсказках не нуждались и с первых аккордов узнавали любимые арии.

Во втором отделении выступил также прекрасный гитарный дует CARisMA. На протяжении всего вечера в концерте принимал участие Каунасский государственный хор, а с несколькими танцевальными номерами вышли на сцену латвийские танцоры Елизавета Мания и Рихард Эглитис.

Кстати, среди публики было множество фанатов Бочелли, приехавших в Ригу специально на концерт: звучала не только латышская, русская, но и эстонская, литовская и английская речь.

Есть у Маэстро и настоящие фанаты, следующие за ним с концерта на концерт. График у них нынче осенью напряженный. После Риги Андреа Борелли в ноябре даст концерты в Кракове, Братиславе и Будапеште, а в декабре направится в тур по США.

Уровень популярности Андреа Борелли в мире можно измерить количеством продаваемых альбомов - суммарное их число уже перевалило за 80 миллионов. Добавьте сюда сотни миллионов просмотров в интернете... Плюс все возможные музыкальные призы и премии... В юности начинавший музыкальную карьеру выступлениями в барах и ресторанах певец достиг уже всех возможных профессиональных высот. В его честь даже назван... пляж в Италии!..

У нас же погода в ноябре совершенно не пляжная. Но Андреа Бочелли и его партнеры по сцене выплеснули на публику столько чистой и вдохновляющей радости, что их долго не хотели отпускать. И музыканты возвращались на сцену, рассаживались. И великий Андреа Борелли снова и снова пел залу на бис!..

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