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Фанаты вычислили предполагаемого убийцу 21-летнего рэпера Lil Peep

Lenta.ru
Фото: instagram.com

Поклонники умершего эмо-рэпера Lil Peep провели собственное расследование и нашли виновницу смерти артиста. Фотографию предполагаемой убийцы опубликовали на Facebook-странице Sadgasm 悲しい.

«Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный Xanax», — говорится в сообщении.

В сети также появились скриншоты чата, в котором

девушка Мэрайя, изображенная на снимке, признается, что дала музыканту наркотики. Она смеется над тем, что артист «обдолбался».

Сообщение появилось за несколько часов до смерти рэпера, после чего Мэрайя покинула чат.

О смерти Lil Peep стало известно 16 ноября. Он умер в возрасте 21 года, предположительно от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.

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