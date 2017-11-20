Оцените! Убежденная брюнетка Селена Гомес стала блондинкой

На днях 25-летняя Селена Гомес удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Возлюбленная Джастина Бибера появилась на красной дорожке премии American Music Awards с платиновыми волосами. Неожиданное окрашивание звезды произвело неизгладимое впечатление на многочисленных гостей церемонии.

19 ноября в Лос-Анджелесе прошла премия AMA-2017, одной из главной гостий которой стала радикально преобразившаяся Селена Гомес.

Ради мероприятия певица перекрасила волосы в платиновый оттенок — столь резкой бьюти-трансформации от некогда жгучей брюнетки не ожидали даже самые преданные фанаты.

В своем Инстаграме возлюбленная Джастина Бибера уже выложила несколько снимков в новом имидже. «Что ж, теперь я блонди», — немногословно прокомментировала Гомес кардинальные перемены в своем образе.

so i am blonde now Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Ноя 19 2017 в 4:21 PST

К слову, до церемонии Селена держала интригу.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Девушка выложила в свой Инстаграм снимок, на котором позирует с рваной челкой. Только теперь поклонники поняли, что на самом деле Гомес не стриглась, а просто примерила парик, под которым мастерски прятала результат окрашивания в блонд.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Ноя 19 2017 в 4:21 PST