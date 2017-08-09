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Их путают на улице: В сети нашли двойника певицы Бейонсе

korrespondent.net
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Фото: instagram.com

Жительница США Бриттани Уильямс из-за своего сильного сходства с певицей Бейонсе страдает от назойливого внимания ее фанатов, передает The Mirror. Девушка жалуется, что они буквально преследуют ее на вечеринках, на улице, в разного рода общественных местах.

«Однажды несколько женщин преследовали меня и моего друга до нашей машины, пели при этом песню Single Ladies, а когда мы сели в автомобиль, окружили его, и били каблуками, пока мы не опустили стекло и не согласились сфотографироваться с ними», - отметила девушка.

Несмотря на сложности, Бриттани гордится своим сходством с певицей Бейонсе, и полагает, что тоже не лишена таланта.

Она надеется, что однажды обзаведется собственной армией поклонников.

«Она поет, танцует и пишет, а у меня тоже есть таланты к этому. Мы обе — сильные и бесстрашные женщины и боимся только Бога», - отметила девушка.

Бейонсе США
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