Майкл Дуглас опубликовал первую фотографию новорожденной внучки

На днях Майкл Дуглас поделился с поклонниками радостной новостью: в 73 года он впервые стал дедушкой. Фотографию новорожденной внучки голливудский актер разместил в Facebook.

У старшего сына Майкла Дугласа, 39-летнего Кэмерона Дугласа, и его возлюбленной, инструктора по йоге Вивиан Тибес, родилась девочка.

Перед рождениям малышки муж Кэтрин Зеты-Джонсон признался, что очень нервничает, ведь он впервые готовился стать дедом. К счастью, роды прошли успешно и малышка с мамой чувствуют себя замечательно.

«Поздравляю сына Кэмерона и милую Вивиан с рождением дочери Луи Иззи», - подписал фото счастливый дедушка.

Пользователи Сети поздравили счастливого дедушку и новоиспеченных родителей.

Напомним, 9 декабря Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас трогательно поздравили Кирка Дугласа с 101-летием.