Это официально: Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе

49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру поженились в 2015 году. С тех пор поклонники были уверены, что в жизни супругов царит идиллия. Однако на днях актеры заявили, что намерены подать на развод.

В 2011 году прессе стало известно, что Дженнифер Энистон, долго переживавшая разрыв с Брэдом Питтом, наконец нашла свое счастье в объятиях Джастина Теру.

Со стороны их пара казалось идеальной. Они регулярно появлялись вместе на светских мероприятиях, откровенно рассказывали о своих отношениях.

Ходили слухи, актеры даже планировали совместного ребенка. В 2015 году Дженнифер и Джастин поженились. Однако их семейному счастью не суждено было продлиться долго.

На днях в зарубежной прессе появилась новость о том, что Энистон и Теру приняли решение развестись. Об том сообщили журналисты портала TMZ с отсылкой на официальное заявление супругов.

«Чтобы избежать дальнейших спекуляций, мы решили сами объявить о расставании.

Это решение было обоюдным и спокойным, мы приняли его еще в конце прошлого года. Мы решили пойти разными путями, но мы все еще продолжаем быть друзьями, которые обожают друг друга.

И что бы ни писали о нас в газетах после этого заявления, все, что не исходит от нас напрямую, — всего лишь слухи », — объявили актеры.

Теперь интернет-пользователи активно обсуждают возможность воссоединения Энистон с Брэдом Питтом, у которого продолжается бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли.



