Полиция выяснила, что звезда Болливуда Шридеви умерла от случайного утопления

24 февраля умерла одна из главных звезд индийского кинематографа Шридеви Капур. Поначалу пресса писала о том, что причиной ее внезапной кончины стал сердечный приступ. Однако недавно были обнародованы новые детали смерти 54-летней актрисы.

Одна из самых известных актрис Болливуда Шридеви Капур умерла на днях в Дубае, куда она приехала, чтобы отпраздновать свадьбу племянника.

Трагическое событие случилось в номере отеля, в котором актриса остановилась вместе с супругом Бони Капуром и дочерью Кхуши.

Как пишет издание The National, ссылаясь на полицию ОАЭ, Шридеви отправилась вечером в ванную, чтобы привести себя в порядок. Там звезда внезапно потеряла сознание и захлебнулась в воде.

Причиной ее смерти названо «случайное утопление». Как сообщают следователи, в крови Шридеви был также обнаружен алкоголь.

Похороны актрисы состоялись 28 февраля в Мумбаи. Проститься с ней пришли родные, друзья и тысячи преданных поклонников.



