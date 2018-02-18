56-летняя жена Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь

На днях стало известно о том, что 78-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Поклонники актера и его супруги гадали, как появилась на свет их дочь. 3 марта Ирина Млодик расставила все точки над i.

Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик больше не скрывают, что в их семье произошло пополнение.

Супруги принимают поздравления от поклонников и потихоньку делятся подробностями радостного события.

Конечно же, многие фанаты актера живо интересуются тем, как его дочь появилась на свет.

Одни считают, что Эманнуил Гедеонович и его жена обратились к услугам суррогатной матери. Другие же придерживаются мнения, что Ирина сама родила девочку. Тем более что в СМИ начала появляться информация о том, что супруга народного артиста сделала ЭКО.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 19, 2018 в 6:13 PST

«Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их. Конечно, мы бесконечно счастливы», - цитирует Ирину портал Starhit.ru.

По словам супруги Эммануила Виторгана, ей удалось без лишних проблем выносить ребенка самостоятельно.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 18, 2018 в 5:35 PST

Интересно, что новостью о пополнении в семье актер и его жена не делились даже с друзьями.

Так, например, телеведущий Олег Марусев был в шоке, когда узнал об этом от журналистов.

«У Ирины и Эммы родилась дочь? Вы шутите? Я недавно видел Ирочку, не заметил, что она в положении», — поведал Марусев.

А вот подруга супругов Азима Петренко обо всем знала. Женщина сообщила, что собирается навестить молодых родителей и их дочь, как только та окрепнет.





