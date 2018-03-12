Павел Табаков опубликовал памятный снимок с отцом и попросил не тревожить семью

12 марта стало известно, что Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Позднее его младший сын Павел выложил в Инстаграм совместный кадр с отцом и оставил послание для многочисленных поклонников.

В ноябре 2017 года Олег Табаков был госпитализирован и доставлен в реанимацию. После этого в СМИ ходили самые разные слухи о том, что именно случилось со знаменитым актером.

В прессе регулярно появлялись противоречивые новости о том, как чувствует себя мэтр.

Все это время семья Олега Павловича не давала журналистам никаких комментариев.

Родственники постоянно навещали Табакова в больнице. Вскоре шумиха вокруг болезни артиста поутихли, а поклонники уже надеялись на положительный исход. Однако 12 марта в СМИ появилась информация о том, что Олег Павлович мертв.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Мар 12, 2018 в 6:45 PDT

Неудивительно, что на семью Табакова обрушился шквал звонков с соболезнованиями.

Чтобы пресечь подобное поведение среди поклонников, сын Олега Павловича Павел в инстаграм-историях попросил интернет-пользователей не беспокоить их семью в этот непростой период.

Также младший сын артиста выложил один из последних совместных снимков с отцом.

В комментариях к кадру подписчики Павла выражают соболезнования его семье.





