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Близкая подруга семьи Табакова рассказала, как он пять лет боролся с раком

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Олег Табаков | Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Олега Табакова не стало 12 марта, однако новости, связанные с его смертью, появляются в СМИ до сих пор. 17 марта друзья мэтра заговорили о том, как он боролся с тяжелым и смертельным заболеванием.

Последний выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен Олегу Табакову. Известные российские актеры и друзья мэтра с теплотой вспомнили о том, каким он был при жизни.

По просьбе вдовы Олега Павловича Марины Зудиной на передачу пришла близкая подруга их семьи Юлия Пузырева.

Она подтвердила недавний слух о том, что Табаков долгое время боролся с раком.

«Пять лет назад случился удар судьбы — Олег Павлович заболел.

Сейчас об этом уже можно говорить, потому что есть странные истории, слухи. У него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Болезнь отступила.

И отступила она, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все для него, и он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание», — прокомментировала Пузырева.

Юлия подчеркнула, что Зудина делала все, чтобы Олег Павлович получал качественное и своевременное лечение.

Напомним, при жизни Табакова не сообщалось о том, что актер борется с раком. Официальная причина его смерти — сердечный приступ.


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