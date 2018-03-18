Какое преображение! Волочкова нарастила волосы и стала выглядеть на десять лет моложе

В Сети обсуждают фотографию 42-летней Анастасии Волочковой, на которой она позирует с новой прической. Поклонники балерины отметили, что с такой укладкой она стала выглядеть гораздо моложе.

18 марта Анастасия Волочкова опубликовала в своем Инстаграме фото, продемонстрировав свою новую прическу. Знаменитость нарастила и эффектно уложила волосы.

«Мчу на выборы и теле эфир. Заехала к Майе Михайловне сделать укладку. Идут мне длинные волосы?» —

спросила балерина у своих фанатов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Мар 2018 в 7:19 PDT

Подписчики Анастасии не заставили ее долго ждать ответа и принялись комментировать фото.

Поклонники решили, что, сменив имидж, Волочкова стала выглядеть гораздо моложе.

«Ухоженные волосы безумно красят женщину. Никогда не видела Вас, Анастасия, такой красивой!», «Прям преобразились, а то с зализанным хвостиком был просто мрак», «Очень идут...помолодела лет на 10», —

написали в Инстаграме подписчики Волочковой.

Однако многие фанаты балерины уверены, что теперь брови звезды кажутся слишком темными.

«Красиво, только арки посветлее бы», «С бровями надо что то делать! Беда прям», — призывают к переменам фолловеры Волочковой.





