Максим Фадеев похудел на 40 кг благодаря особой диете

На днях 49-летний музыкальный продюсер Максим Фадеев вышел в прямой эфир в Инстаграме и рассказал, как боролся с лишним весом.

20 марта Максим Фадеев пообщался со своими поклонниками в прямом эфире в Инстаграме.

Фолловеров продюсера интересовали не только его творческие планы — ничуть не меньше они хотели узнать, что помогает ему избавляться от лишнего веса.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 19 Мар 2018 в 10:21 PDT

Фадеев признался, что худеет по собственной методике. Ему уже удалось скинуть 42 килограмма, и он планирует сбросить еще 30.

«У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо», —

поделился продюсер.

Продюсер заявил, что после достижения намеченной цели обязательно поделится секретом диеты.

Также Фадеев пообещал, что, как только достигнет желаемого веса, то обязательно сменит имидж. В первую очередь Макс планирует сбрить бороду.