СМИ: Пьяный Витас устроил стрельбу и поругался с полицией

Российский певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) будучи в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

«Соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию.

Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь сотрудникам правоохранительных органов не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования.

Составив административный протокол полицейские отпустили певца продолжать вечеринку», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что в Instagram запустили глобальный флешмоб. Пользователи соцсети надели шапочки из фольги и стали раскрывать рот под песни Витаса.

Витас известен как автор песен и исполнитель фальцетом. Выпустил более десятка музыкальных альбомов.