Сергей Маковецкий в Риге много шутил и пел украинские песни

Сергей Маковецкий представил во Дворце культуры ВЭФ моноспектакль «Неслучайная встреча». Артист читал отрывки из произведений Чехова и Жванецкого, демонстрировал эпизоды из фильмов, рассказывал о съемках у Алексея Балабанова, у Никиты Михалкова в фильме «12», у Владимира Хотиненко в «72 метрах» и о сериале «Ликвидация». Творческая встреча продилась более двух часов: Сергей Маковецкий был блистателен и остроумен, много шутил, пел украинские песни, признавался в любви к Риге. Зрители, побывавшие на встрече с любимым актером, были солидарны: вечер удался! Приводим отрывок из речи актера, посвященный Риге и роли театра в нашей жизни.

«Я так люблю Ригу, здесь было столько прекрасных гастролей, начиная с 90-х годов. С тех пор у нас взаимная любовь. Театр — это некий поединок. Бескровный поединок. Я себя хорошо знаю, и вы себя хорошо знаете. Мы встречались на каком-то из спектаклей - на «Дяде Ване», или на «Онегине», или на «Улыбнись нам, Господи!». И надеюсь, еще приедем. Помню гастроли Театра Виктюка в рижском Театре Дайлес, нас просили сыграть дополнительный спектакль, еще была жива Вия Артмане, и она первая встала в зале, встала как королева — великая актриса! Разве это забывается.

Театр - вещь необъяснимая. Чему люди сопереживают? Чехов придумал, или Шекспир — кто они такие? Никто, мы не знаем, нам ни жарко, ни холодно. Но себя то мы хорошо знаем. Вроде бы я при всех, но один — и мне сопереживают все вокруг. Актеру надо только намекнуть и не мешать публике. И зритель не должен мешать артисту транслировать. Смотришь иногда в зал и думаешь, ну зачем в эту секунду посмотрел... А первый ряд, какая прелесть. Сидят она и он. Он в театре! Даже подмывает спросить, зачем, но нельзя, неизвестно как посмотрит. Может, она ему сказала: «Я купила билеты, если любишь, пойдем!». И он пришел. И о чудо — в конце спектакля он апплодирует громче всех. Что-то почувствовал.

Театр — это взаимная вещь. Однажды я последовал за парой, которая шла из театра, зашел в магазин. Вдруг мужчина оборачивается и спрашивает: «Что вам купить? Я был у вас в театре. Вы меня заставили плакать, у меня жесткая профессия. Что вам купить?». Я ушел, и думаю, боже мой, что за жесткая профессия, убийца что-ли?

И если он плакал... мужчины же должны плакать, мы это просто делаем по-другому. Значит он почувствовал, что у него душа живая. Вот что такое театр — он каждый раз позволяет убеждаться, не зачерствела ли душа, можем ли мы еще на что-то реагировать... Я люблю театр за эти ощущения. Театр помогает сохранять нашу душу и проверить, есть ли она у нас вообще. Спасибо театру!»