ВИДЕО: Бритни Спирс влезла в шорты, в которых снималась в клипе много лет назад

Сегодня Бритни Спирс регулярно занимается в спортивном зале, а результаты своих тренировок с гордостью демонстрирует в Инстаграме.

Певице наконец-то удалось вернуть былую форму. Более того, многие поклонники считают, что сейчас ее тело выглядит лучше, чем 20 лет назад.

19 апреля поп-звезда выложила в микроблог видео, на котором танцует в джинсовых шортах. Один из подписчиков знаменитости заметил, что точно такие же были на ней в клипе 17-летней давности.

«Вау! Бритни Спирс все еще ходит в шортах из клипа Don't Let Me Be the Last to Know», —

прокомментировал он.

Знаменитость не зря шлифует фигуру. Летом она отправится в большой концертный тур по США и Европе, который продлится почти два месяца.

Возможно, поп-исполнительница появится на сцене в одном из своих легендарных образов, отыскав в шкафу еще один винтажный сценический костюм.