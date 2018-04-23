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ФОТО: Галкин показал, как ураган повредил его поместье в Грязи

TopNews.ru
Алла Пугачева и Максим Галкин | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Известный российский артист и телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками Instagram последствиями урагана на своем участке в поселке Грязи. В кадре запечатлено огромное дерево, смявшее кованый забор.

«У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор.

Наши помощники по хозяйству оперативно убрали и даже собственными силами восстановили ковку», - написал он, добавив, что упавшая липа была неопасной, и неделю назад ей проводили обрезку старых веток. При этом забор соседей практически не пострадал.

Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш. #ураган #хозяйство

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Фолловеры звезды выразили сожаление по поводу упавшего дерева, но порадовались, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Очень жаль 200 летнее дерево!!! Что-то страшное творится с нашим климатом последние годы», «Обалдеть! Ужас! Слава богу, у вас никто не пострадал!», «Это тот случай когда дерево крепче железа», - пишут фолловеры артиста.

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