ФОТО: Галкин показал, как ураган повредил его поместье в Грязи

Известный российский артист и телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками Instagram последствиями урагана на своем участке в поселке Грязи. В кадре запечатлено огромное дерево, смявшее кованый забор.

«У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор.

Наши помощники по хозяйству оперативно убрали и даже собственными силами восстановили ковку», - написал он, добавив, что упавшая липа была неопасной, и неделю назад ей проводили обрезку старых веток. При этом забор соседей практически не пострадал.

Фолловеры звезды выразили сожаление по поводу упавшего дерева, но порадовались, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Очень жаль 200 летнее дерево!!! Что-то страшное творится с нашим климатом последние годы», «Обалдеть! Ужас! Слава богу, у вас никто не пострадал!», «Это тот случай когда дерево крепче железа», - пишут фолловеры артиста.