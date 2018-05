Шварценеггер после операции на открытом сердце начал готовится к «Терминатору-6»

По крайне мере, он чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы тренироваться и совершать поездки на велосипеде, пишет TMZ.

Накануне актер был замечен на велосипедной дорожке в Санта-Монике, где он катался в сопровождении друга. А с момента операции на открытом сердце прошло меньше двух месяцев, отмечает издание.

New post (Arnold Schwarzenegger Out for Bike Ride 2 Months After Heart Surgery) has been published on The Creepy News - https://t.co/HO0kRWsUNy pic.twitter.com/wp60APRib9— jenifer (@jenifer917) 25 мая 2018 г.