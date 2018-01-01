Шварценеггер после операции на открытом сердце начал готовится к «Терминатору-6»

70-летний актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, перенесший в конце марта срочную операцию на сердце, чувствует себя прекрасно и уже вернулся к нормальной жизни.

По крайне мере, он чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы тренироваться и совершать поездки на велосипеде, пишет TMZ.

Накануне актер был замечен на велосипедной дорожке в Санта-Монике, где он катался в сопровождении друга. А с момента операции на открытом сердце прошло меньше двух месяцев, отмечает издание.

New post (Arnold Schwarzenegger Out for Bike Ride 2 Months After Heart Surgery) has been published on The Creepy News - https://t.co/HO0kRWsUNy pic.twitter.com/wp60APRib9— jenifer (@jenifer917) 25 мая 2018 г.

Напомним, актера доставили в госпиталь Cedars-Sinai для замены клапана катетера 29 марта. Однако в ходе процедуры возникли сложности, и врачи приняли решение провести экстренную операцию на открытом сердце. Она продлилась несколько часов.

Операция и состояние Шварценеггера никак не отразились на планах создателей «Терминатора» запустить в работу шестую часть франшизы, участие в которой актер подтвердил еще в мае прошлого года. Так как права на картину вернутся к режиссеру Джеймсу Кэмерону только в 2018 году, то и работа над фильмом начнется не раньше.

Кэмерон месяц назад сообщил, что новая картина о противостоянии людей и киборгов будет отличаться от предыдущих, так как ныне он видит проблемы, связанные с искусственным интеллектом, несколько иначе.

Начало съемок новой части «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером намечено на конец 2018 года, а выход на экраны планируется летом 2019 года.

Партнерами Шварценеггера по фильму станут американский актер Гэбриел Луна, который сыграет новую модель киборга, и Маккензи Дэвис, которая воплотит на экране современную версию Сары Коннор.