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Героя саги #MeToo Харви Вайнштейна отпустили под залог в $1 миллион

korrespondent.net
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Харви Вайнштейн | Фото: AP/Scanpix

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который был задержан сегодня полицией, отпущен под залог в миллион долларов. Об этом пишет NDTV.

По информации издания, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет, который отслеживает передвижения.

К настоящему моменту ему уже были предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины, и принуждении к оральному сексу другой. Официально имена жертв не озвучивают.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн был задержан полицией. В общей сложности более 70 женщин, начиная с октября 2017 года, обвинили кинематографиста в сексуальных домогательствах.

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