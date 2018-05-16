Дмитрий Маликов впервые показал лицо сына

В конце января 48-летний Дмитрий Маликов и его жена, 54-летняя Елена, вновь стали родителями. Супруги и их родные долгое время не публиковали в соцсетях кадры с малышом. Однако на днях певец позволил поклонникам рассмотреть мальчика.

В конце января Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Суррогатная мама родила певцу и его супруге Елене сына Марка. Артист и его родные с удовольствием рассказывали о том, как растет и развивается малыш.

Маликов говорил в интервью российским СМИ, что собирается воспитывать наследника настоящим мужчиной и будет всячески закалять его характер.

Правда, Дмитрий признавался, что сейчас из-за плотного графика проводит с Марком не так много времени, как ему хотелось бы. Тем не менее Маликовы, в отличие от многих звезд, не стали показывать поклонникам лицо крохи на его первом семейном фото.

К слову, и на свежем снимке, который недавно опубликовала в Инстаграме дочь знаменитых родителей Стеша, мальчик позирует со спины.

цвет настроения синий @fkirkorov 🦋🦋🦋 A post shared by Stesha Malikova (@steshamalikova) on May 16, 2018 at 8:29am PDT

Однако на днях Дмитрий, устав от просьб фанатов, решил наконец позволить им хорошо рассмотреть Марка. В Сети появился новый клип артиста на композицию «Последний романтик». В одной из сцен расстроенный певец приходит домой и берет мальчика на руки, чтобы прийти в себя. Этот нежный момент произвел настоящий фурор в Рунете.