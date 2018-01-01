В Сети обсуждают эффектное появление Бузовой на коне на Премии МУЗ-ТВ

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова произвела фурор во время своего появления на красной дорожке премии МУЗ ТВ верхом на лошади.

Ольга была одета в платье нежно-розового цвета с гигантским шлейфом, который отвалился на глазах у поклонников. В результате Ольга в присущей ей манере заулыбалась.

По возвращении юбки на место Бузова продолжила позировать папарацци и отвечать на вопросы, сидя на коне.

Затем она отправилась в «Олимпийский».

Примечательно, что появление Ольги на ковровой дорожке вызвало бурный ажиотаж среди публики. Поклонники распевали вслед ее песни.

Премию «Муз-ТВ 2018» ведут Максим Галкин, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева.

На премии «Муз-ТВ 2018. Трансформация» собрались многие российские знаменитости. Среди них: рэперы Джиган и Мот с женой, продюсер Яна Рудковская, певица Светлана Лобода и другие.