Орбакайте рассказала о жестких требованиях, которые Пугачева предъявляла к ней в детстве

Недавно 47-летняя Кристина Орбакайте поделилась с журналистами подробностями своего детства. Певица рассказала, что ей часто приходилось проводить время с бабушкой, а знаменитая мать заставляла ее заниматься музыкой.

Все лето у старшей дочери Примадонны расписано: сначала премьера спектакля «Двое на качелях» в «Современнике», потом полет на фестиваль «Жара», а заслуженный отдых ждет Орбакайте только в августе. «Вырвусь на пару дней на море — отвезу дочку (Клавдию — Прим. ред.) отдыхать.

Ей только шесть лет, но она уже самостоятельная девочка», — поделилась Кристина Орбакайте.

Рассказ о Клавдии заставил певицу вспомнить и о своем детстве. Оказалось, что дочь Аллы Пугачевой любила ездить с ней вместе на гастроли.

Много времени Орбакайте проводила и в Литве, откуда родом ее отец, а также вместе с бабушкой в подмосковных пансионатах.





Примадонна заставляла старшую дочь заниматься музыкой. Старшая дочь Примадонны призналась, что перед поездками в пансионат знаменитая мама вручала дочери музыкальный инструмент и говорила, что прерывать занятия даже на лето ни в коем случае нельзя.

Напомним, что ранее Кристина Орбакайте заявляла, что сравнения с Примадонной ее давно не пугают и не задевают. На критику хейтеров Орбакайте также не реагирует.

Певица рассказала, что еще с детства у нее выработалась защита от любого рода нападок, своеобразный иммунитет.





