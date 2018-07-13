«Девок вокруг много». Друг Шнура о его жизни после Матильды

Сергей Шнуров был в браке с Матильдой восемь лет — неплохой срок по нынешним временам, считает близкий друг музыканта Стас Барецкий. В интервью изданию «Собеседник» он рассказал, что теперь Шнур может позволить себе в полной мере воспользоваться собственной популярностью у женщин и пуститься «во все тяжкие».

Барецкий не один год проработал в «Ленинграде» и, по его словам, знает Шнурова хорошо. Но признает: знать лидера «Ленинграда» до конца никогда нельзя. Поэтому Барецкий даже не исключает, что развод с Матильдой — всего лишь утка.

«Слишком крепкая пара была – они же с Матильдой практически не расставались. Но в чужой семье свои вершки-корешки, как говорится. Я надеюсь, что скоро их будет ждать яхта, совместная фотография, поцелуйчики и надписи: «Мы помирились, у нас все хорошо!» А вдогонку и новая песня про любовь до гроба. Шнура до конца знать нельзя – даже тот, кто с ним живет, не понимает, какой выкидон он сделает в следующий раз», — говорит музыкант.

Впрочем, даже тот срок, который пара прожила вместе, Барецкий считает более чем достойным по нынешним временам.

«Восемь лет протянули, вполне достойно по нашим меркам. У нас семьи разбегаются и через два года, и через три. По теории, кстати, любовь проходит через пять лет. Но мне об этом думать не стоит: я не настолько популярен у женщин, как Шнур», — признает Барецкий.

По его словам, у Шнурова есть все для того, чтобы справиться с депрессией после развода.

«Мы со Шнуром периодически созваниваемся, – говорит Стас. – Я уверен: с переживаниями после развода он обязательно справится. Шнур – суперзвезда, вокруг него много девушек, которые помогут ему забыться. Да и, в конце концов, время лечит. Сейчас ему нужно много работать – это его отвлечет. Хотя я, если честно, на его месте пустился бы во все тяжкие», — признается Барецкий.

В беседе с изданием музыкант также поделился своими соображениями насчет популярности Шнура у женщин.

«Серега – очень обаятельный мужик. Я, как человек, который наблюдает за ним уже много лет, могу сказать: таких людей очень мало. Что бы он ни сделал – даже пусть пьяным будет валяться на лавочке, – девки по нему все равно сохнуть будут. У Шнура в этом плане дар свыше. Таким обаянием обладает еще один персонаж – Дима Нагиев. Но тот свое наработал, а Шнур получил сверху. Он в поте лица особо не трудился. Лёха Панин, кстати, тоже обладал таким природным обаянием в свое время…», — добавил музыкант.

По признанию Барецкого, сейчас очень многие девушки хотят познакомиться с холостяком-Шнуром.

«Да, девчонки сейчас оживились. Откуда достают мой телефон, не знаю. Каждый день звонят: «Познакомь со Шнуром, мы заменим ему Матильду!» Женщины – они же меркантильные. Им надо получить все, но при этом ничего не вкладывать. Но я их не осуждаю за это. У них природа такая – нужно себя обезопасить. Я думаю, что после Матильды у него долго еще никто не появится. Посудите сами, зачем ему влезать в долгие отношения с кем-то. Сейчас идет волна популярности – девок вокруг много, какой смысл с кем-то завязывать серьезные отношения? Для чего?», — недоумевает Барецкий.

По его мнению, Шнуру сейчас не нужны серьезные отношения с обязательстами.

«А чего стесняться? Он это заслужил. Шнур имеет право пользоваться своей популярностью, как считает нужным. Когда молодой человек берет гитару в руки, он мечтает о том, чтобы добиться того, что сейчас происходит со Шнуром. Да, он человек неоднозначный, сложный. Он может выкинуть такое, что все [удивятся] даже больше, чем американцы от наших ракет. Каким будет его следующий шаг, сказать не может никто», — заключил Барецкий.

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