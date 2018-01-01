Португалия вымучила победу над Марокко благодаря голу Роналду

Фантастический перформанс Роналду помог португальской сборной добыть важное очко в матче против Испании в первом туре. В самом начале матча с Марокко Роналду вновь смог отличиться. Не смотря на то, что в целом марокканцы смотрелись лучше, этого гола хватило для победы и португальцы возглавили группу B.

Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл капитан португальской сборной Криштиану Роналду. После отличного навеса Моутиньо в центр штрафной, звезда португальцев с лёгкостью опередил защитника и головой положил мяч в ворота.

Этот гол стал уже четвёртым для Роналду на этом турнире и он единолично возглавил список лучших бомбардиров.

Марокканцы не намерены были сдаваться. Им необходимо было идти вперёд, что они и начали делать практически сразу после пропущенного мяча. Ближе к середине первого тайма сборная Марокко практически полностью завладела инициативой и буквально «возила» чемпионов Европы. Чтобы успокоить игру португальцы использовали нехитрый метод — начинали не спеша перекатывать мяч на своей половине поля. Эта тактика была действенной.

Несколько раз в первом тайме Роналду получал по ногам и сбивался с ног. Было похоже, что это делается целенаправленно для того, чтобы «приструнить» звезду «Реала». После того как на 40-й минуте встречи Бенатия во второй раз заехал по ногам Криштиану, судья вынужден был показать первое предупреждение в этом матче.

Первый опасный момент во втором тайме случился на 54 минуте, когда Бельханда нанёс отличный удар по воротам Португалии, но Патрисиу справился. Спустя две минуты Бельханда вновь упустил голевой момент, и вновь Руй Патрисиу сыграл на высоте.

Активность и агрессивность марокканцев постоянно возрастали, португальцы становились всё «тяжелее», а сборная Марокко пыталась спастись. Количество упущенных моментов марокканской сборной увеличивалось с каждой минутой. Во втором тайме они сделали так, что сборная Португалии просто растворилась и была незаметной. Марокканцы явно не заслуживала поражения, но судьба не была к ним благосклонна. 1:0 — Марокко терпит второе поражение подряд и практически лишает себя шансов на плей-офф.

Португалия — Марокко 1:0

Составы команд:

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Моутинью (Адриен Силва, 89), Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 59) , Жоау Мариу (Бруну Фернандеш, 70), Роналду.

Марокко: Мохамеди, да Кошта, Бенатия, Хакими, Дирар, Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Буссуфа, Зиеш, Эль-Ахмади (Фажр, 88) , Амрабат, Бутаиб (Эль-Кааби, 69).

Предупреждения: Адриен Силва (90) - Бенатия (40)

Гол: Роналду (4)

Видеообзор матча: