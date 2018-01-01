Швейцария в зрелищном матче вырвала победу у Сербии

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Калининграде встречались сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарской команде, благодаря голу Шакири в самой концовке встречи, удалось вырвать победу.

С первых минут встречи обе команды взвинтили темп игры и счет в матче удалось открыть уже на 5-й минуте. Митрович классно замкнул подачу от Тадича. После забитого гола болельщики на стадионе и телезрители наблюдали волнообразную игру - команды обменивались опаснейшими моментами, а встреча проходила на высоких скоростях. Несмотря на это до конца тайма ни одна из команд больше так и не смогла отличиться.

После перерыва небольшим преимуществом завладели сербы, но уже на 53-й минуте встречи швейцарцы организовали контратаку и Джака мощнейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота сербского голкипера - 1:1.

Оставшееся время матч проходил без центра поля. Обе команды создавали опасные моменты то у одних, то у других ворот.

Исход поединка был решен на 90-й минуте, когда Шакири сумел реализовать свой шанс, сначала убежав от защитника, затем выбежав один на один со Стойковичем и поразив ворота. В итоге - заслуженная победа Швейцарии 2:1. Сейчас на выход из группы претендуют сразу три команды - Швейцария, Сербия и Бразилия. Участники плей-офф определятся в заключительном третьем туре, который состоится 27 июня.

Сербия – Швейцария 1:2

Составы команд:



Сербия: Стойкович, Миленкович, Коларов, Иванович, Тошич, Миливоевич (Радонич, 81), Матич, Милинкович-Савич, Тадич, Костич (Ляйич, 65), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Эмболо, 73), Шакири, Цубер (Дрмич, 90), Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 33 Миливоевич, 39, Матич, 45, Митрович, 87 - Шакири, 90.

Голы: Митрович, 5 – Джака, 53, Шакири, 90

Видеообзор матча: