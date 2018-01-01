«Теперь у вас руки в крови»: футболистов ненавидят за встречу с Путиным

6 июля по приглашению Владимира Путина звезды футбола собрались в Кремле. Среди приглашенных были такие заслуженные спортсмены, как чемпион Европы датчанин Петер Шмейхель, обладатель Кубка конфедераций мексиканец Хорхе Кампос, лучший игрок чемпионата мира Диего Форлан, победитель Лиги чемпионов англичанин Рио Фердинанд, чемпион мира немец Лотар Маттеус, чемпион Европы голландец Марко ван Бастен и другие именитые футболисты. Все они пообщались с президентом России и главой ФИФА Джанни Инфантино в непринужденной обстановке, а в конце встречи сделали совместную фотографию, передает championat.com.

В СМИ обратили внимание на это мероприятие, а гостей жестко раскритиковали за встречу с главой РФ.

«Маттеус слишком умен, чтобы не знать, за какие страшные преступления несет прямую ответственность Путин. Он добровольно позволяет убийце сиять на его фоне. Путин пытается развеять сомнения в своих действиях, противопоставляет неопровержимые факты и свою же пропаганду. Маттеус становится частью этой пропаганды. Если у Путина действительно руки в крови, а Маттеус жмет ему руку, значит, он оправдывает эту машину по убийствам. В этот момент он затаптывает спорт, который дал ему все», – отреагировал на посещение немецкой звездой футбола встречи в Кремле обозреватель Bild Джулиан Райхельт.

Маттеус нашел слова для ответа: «Россияне организовали фантастический чемпионат мира и продемонстрировали всем свое гостеприимство и сердечность. За это они заслуживают благодарности. Эту благодарность я выразил президенту Путину. Спорт объединяет людей из различных стран и культур и может помочь в наведении мостов и поддержке диалога. Это лучше, чем самоизоляция, бойкот и нежелание говорить друг с другом».

В статье с критикой Марко ван Бастена тоже не обошлось без «рук в крови». Чтобы надавить на голландца, была использована конкретная болевая точка: сбитый над Украиной «Боинг» MH17. В июле 2014 года рейс из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение.

«Если вы забыли, мистер ван Бастен, Путин убил мужчин, женщин, детей и других людей, которые были поклонниками вашей сборной. Скажите мистеру Путину признать ответственность в авиакатастрофе», – заявил после встречи в Кремле адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших и подающий в суд на Россию.

«Ужасно видеть это! Ван Бастен был хорошим футболистом, но теперь он плохой голландец! Он забыл спросить Путина, когда тот признает ответственность за убийство пассажиров рейса МН17», – сказал Ханс де Борст, потерявший в авиакатастрофе 17-летнюю дочь.