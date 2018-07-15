Сборную Бельгии в Брюсселе встретили тысячи болельщиков

В Брюселле состоялось чествование сборной Бельгии, которая привезла с ЧМ-2018 бронзовые медали.

Игроки проехали на двухэтажном автобусе по Брюсселю, а потом приехали на площадь Гран-Плас, где поблагодарили фанатов с балкона ратуши.

Ради этого события на площади собрались тысячи фанатов в футболках сборной.

Напомним, в матче за третье место сборная Бельгии уверенно обыграла Англию.