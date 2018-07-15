Сборную Бельгии в Брюсселе встретили тысячи болельщиков

В Брюселле состоялось чествование сборной Бельгии, которая привезла с ЧМ-2018 бронзовые медали.
Игроки проехали на двухэтажном автобусе по Брюсселю, а потом приехали на площадь Гран-Плас, где поблагодарили фанатов с балкона ратуши.
Ради этого события на площади собрались тысячи фанатов в футболках сборной.
This is Belgium! #REDTOGETHER #WEAREBELGIUM #TÔTOUTARD 🖤💛❤ pic.twitter.com/HFumXloADl— Thomas Meunier (@ThomMills) July 15, 2018
Напомним, в матче за третье место сборная Бельгии уверенно обыграла Англию.