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Сборную Бельгии в Брюсселе встретили тысячи болельщиков

Korrespondent.net
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Тысячи бельгийцев вышли на главную площадь Брюсселя | Фото: REUTERS/Scanpix

В Брюселле состоялось чествование сборной Бельгии, которая привезла с ЧМ-2018 бронзовые медали.

Игроки проехали на двухэтажном автобусе по Брюсселю, а потом приехали на площадь Гран-Плас, где поблагодарили фанатов с балкона ратуши.

Ради этого события на площади собрались тысячи фанатов в футболках сборной.

Напомним, в матче за третье место сборная Бельгии уверенно обыграла Англию.

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