Тренер сборной Хорватии велел политикам держаться подальше от команды

Тренер сборной Хорватии Златко Далич недоволен тем, что успех его команды на чемпионате мира по футболу используется в политических целях. Об этом 51-летний специалист написал в своем Facebook.

Далич описал проблемы родины, несмотря на которые его футболисты сумели стать вице-чемпионами мира. В частности, он рассказал о проблемах в системе образования и здравоохранения, а также коррумпированности судебной системы.

«Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели наш народ до страданий и отчаяния: держитесь подальше от сборной Хорватии. Вас не ждут в раздевалке, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы превратили Хорватию в одну из беднейших стран Европы», — написал Далич.

Предположительно, хорватский специалист отреагировал на поведение правительства страны. Как сообщает «Р-Спорт», 12 июля, после того, как хорватские футболисты переиграли сборную Англии в полуфинале «мундиаля», многие чиновники явились на заседание в футболках «шашечных».

Позже выяснилось, что наставник сборной Хорватии Златко Далич не является автором открытого письма, обращенного к хорватским политикам. Об этом сообщило хорватское издание Dnevno.

Автором послания, опубликованного ранее 18 июля на неофициальной странице сборной Хорватии в Facebook, оказался журналист Игор Премужич. По его признанию, он написал письмо из «параллельной вселенной», где высказался как настоящий патриот.

Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира-2018. В решающем матче команда Далича уступила французам со счетом 2:4.