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Шарапова проиграла 132-й ракетке мира и вылетела с Уимблдона

Lenta.ru
Мария Шарапова | Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко в матче первого круга Уимблдона.

Матч прошел вечером во вторник, 3 июля, и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 3 часа 7 минут.

В следующем круге Дьяченко, которая занимает 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с американкой Софьей Кенин, ранее одолевшей гречанку Марию Саккари. Также на Уимблдоне выступают россиянки Анна Блинкова, Евгения Родина, Екатерина Макарова, Дарья Касаткина.

Шарапова занимает 22-е место в рейтинге WTA. В июне она дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе. По ходу турнира играть с россиянкой отказалась Серена Уильямс.

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