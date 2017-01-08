Отец установил в доме скрытую камеру. Вот что она запечатлела после полуночи!

 

Фото: скриншот видео

Коди Рей считал, что является очень хорошим отцом. Мужчина обеспечивал своих детей всем необходимым и проводил с малышами каждую свободную минуту. Воспитанию ребятишек Коди уделял очень много времени. Отец прививал отпрыскам хорошие манеры, запрещая носиться сломя голову по дому.

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Разумеется, не забывал мужчина и о безопасности своей семьи. Так, например,

в гостиной он установил скрытую камеру, записи которой дисциплинированно просматривал каждую неделю.

Обычно там не было ровным счетом ничего интересного.

Но в один прекрасный день во время просмотра записей взгляду Коди открылось крайне необычное зрелище.

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Не веря своим глазам, мужчина смотрел, как в два часа ночи его шестилетний сын бушует посреди гостиной.

Маленький Дилан прыгал по диванам, бил в подушки, щелкал выключателями и ходил колесом по полу

— словом, делал именно то, что ему всегда запрещали.

Заметив наконец камеру, мальчишка быстро выключил ее, так что последним кадром стало его лицо. Ниже вы сможете увидеть самые яркие моменты из той злополучной записи!

Видео:

Попав в Интернет, забавный ролик быстро стал хитом. Поначалу он сильно напоминает фрагмент из какого-то фильма ужасов. Но когда всмотришься попристальнее, лицо само расползается в улыбке.

Судя по реакции Коди, его неуемный сынишка точно получит теперь на орехи.

Ну а после взбучки отец определенно запишет отпрыска в танцевальную, беговую или акробатическую секцию,

благо энергии для всех этих дел у мальчишки хоть отбавляй!

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