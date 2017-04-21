В гостях у архитектора Алексея Бирюкова

Tvnet воспользовался эксклюзивной возможностью побывать в гостях в квартире архитектора Алексея Бирюкова. Алексей – ведущий архитектор и член правления в одном из крупнейших проектировочных бюро Латвии Mark arhitekti, которое в данный момент закончило работу над проектом перестройки и реставрации костела Рижского замка.
Мы оказались в просторной квартире в историческом центре Риги. В квартире много окон, что делает светлыми даже пасмурные дни. Жилая комната объединена с кухней, а дальше по коридору можно попасть в три спальни. Для родителей предусмотрена отдельная ванная комната, а детская ванная приспособлена и для гостей. Из исторического наследия в отдельных помещениях квартиры сохранился паркет. Он отшлифован и натерт в темно-коричневых тонах, как остальной новый деревянный пол в квартире.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Холл
Алексей немного преобразовал планировку квартиры так, чтобы образовалась просторная прихожая. Первую скрипку в ней играет огромное зеркало с довольно пикантной историей. В советские времена здесь находился портрет Сталина, который по иронии судьбы уступил свое место зеркальному изображению каждого приходящего гостя. Чтобы не перегружать помещение, здесь поставили только скамеечку и небольшую вешалку для одежды. Зимняя одежда и обувь находятся в отдельном гардеробном помещении в глубине квартиры.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Гостиная
В гостиной объединены в одном помещении уголок отдыха, рабочая зона, кухня и обеденная зона с круглым столом. Гостиная небольшая, и дополнительное пространство придают ей большие окна. Стены, окрашенные в белый цвет, служат как бы фоном для меняющейся художественной экспозиции. В основном это работы молодых художников. Здесь уживаются и взаимно дополняют друг друга картины, графика и фотографии Вики Анишко, Юриса Юстса, Сабине Вернере, Сандры Стреле, Гундеги Дудумы, Талиты Валодзе, Илзе Аулмане, Элзы Силе, Роберта Кольцова, Владислава Гришина, Мадары Нейкены и некоторых других молодых или уже причисленных к классикам латышских художников. Чудесные вытканные композиции и картины хозяйки дома усиливают привлекательность интерьера.
Своеобразная дополнительная экспозиция – вид на парк, который, как меняющаяся картина, вставлен в раму практически всех окон в квартире. Зимой он покрыт снежными шапками, а летом вносит в интерьер сочный зеленый оттенок.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Спальня
В спальне мужественность в меблировке контрастирует с женственностью в деталях. Массивная деревянная кровать с мягким кожаным подголовником занимает центральную часть комнаты, а вокруг нее расположились стилистически разные столики и комод, которые, дополняя друг друга, создают сбалансированную картину. Архитектор не боится сочетать кровать и кресла известного мирового бренда, стол, созданный молодыми латышскими дизайнерами, с тривиальной малобюджетной мебелью и историческим туалетным столиком, который придает спальне романтику исторического центра Риги.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Детские комнаты
В квартире две детских, каждая со своим настроением. В одной еще ощущается ребяческая беззаботность среди небесно-голубых стен и росписи из белых деревьев и бабочек. Помещенные здесь картины - мечтательные и жизнерадостные. Вторая детская свою «детскость» уже утратила, здесь чувствуются бунтарский дух и независимость подростка. Мебель в детских комнатах легко передвигается и трансформируется. Это удобно, чтобы по мере роста детей комнату без крупных инвестиций можно было бы приспособить к конкретному возрасту.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Ванные комнаты
Ванных в квартире две. В одну можно пройти только из хозяйской спальни. Вместо ванны здесь душ, который в повседневном использовании намного сподручнее. Помещение выдержано в бело-серых тонах, как и спальня. Небольшую долю изысканности придает ему зеркало в золоченой раме. Рядом с ванной находится вместительный гардероб, в котором можно скрыть от глаз хозяев и гостей не слишком красивые предметы быта и обихода, например, пылесос и сноуборд.
Вторая ванная предназначена для гостей. Насыщенно-синяя штукатурка контрастирует с плиткой песочного цвета, что вызывает в памяти путешествия в солнечное Средиземноморье. Под стойку для раковины встроена стиральная машина. Хозяева верят в положительное воздействие искусства и в ванных комнатах, поэтому в композиционном центре помещения стены украшены картинами.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
5 идей, которые можно позаимствовать в квартире Алексея Бирюкова:
1. Если перекрытия в квартире планируется строить из металлических стеллажей и обшивать гипсокартоном, не делайте обычных дверных проемов высотой 2,1 м. В таких стенах легкой конструкции можно сделать и более высокие проемы. Это меняет привычные пропорции интерьера и оставляет впечатление профессионально созданного пространства.
2. Не забывайте о важной роли, которую играет искусство в создании настроения в доме. Часто в повседневной суете у нас нет времени подыскать произведения искусства, которые нравятся, – картины, графику, скульптуры. Мы довольствуемся репродукциями сомнительного качества. Не все могут себе позволить приобрести картины классиков, но в Латвии в художественных салонах и на ярмарках можно купить картины многих молодых, талантливых художников.
3. Не всегда на все стены в ванных нужно укладывать плитку. Она пригодится только в самых мокрых местах – в душе, а для остальных стен подойдет отделка из фактурной штукатурки.
4. Поместив посуду в стеклянный буфет, вы будете больше думать о ее внешнем виде. И в обычные дни не надо бояться использовать красивые чашки, тарелки и мисочки. С ними прием пищи доставит вам больше удовольствия.
5. Интересным решением является встроенная книжная полка в группе кухонной мебели. Это прием можно смело использовать, если кухня размещена вдоль одной стены, слишком длинной для монотонного ряда утилитарных кухонных шкафчиков.Еще по этой теме