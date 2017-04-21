В гостях у архитектора Алексея Бирюкова

Tvnet воспользовался эксклюзивной возможностью побывать в гостях в квартире архитектора Алексея Бирюкова. Алексей – ведущий архитектор и член правления в одном из крупнейших проектировочных бюро Латвии Mark arhitekti, которое в данный момент закончило работу над проектом перестройки и реставрации костела Рижского замка.

Мы оказались в просторной квартире в историческом центре Риги. В квартире много окон, что делает светлыми даже пасмурные дни. Жилая комната объединена с кухней, а дальше по коридору можно попасть в три спальни. Для родителей предусмотрена отдельная ванная комната, а детская ванная приспособлена и для гостей. Из исторического наследия в отдельных помещениях квартиры сохранился паркет. Он отшлифован и натерт в темно-коричневых тонах, как остальной новый деревянный пол в квартире.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Холл

Алексей немного преобразовал планировку квартиры так, чтобы образовалась просторная прихожая. Первую скрипку в ней играет огромное зеркало с довольно пикантной историей. В советские времена здесь находился портрет Сталина, который по иронии судьбы уступил свое место зеркальному изображению каждого приходящего гостя. Чтобы не перегружать помещение, здесь поставили только скамеечку и небольшую вешалку для одежды. Зимняя одежда и обувь находятся в отдельном гардеробном помещении в глубине квартиры.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Гостиная

В гостиной объединены в одном помещении уголок отдыха, рабочая зона, кухня и обеденная зона с круглым столом. Гостиная небольшая, и дополнительное пространство придают ей большие окна. Стены, окрашенные в белый цвет, служат как бы фоном для меняющейся художественной экспозиции. В основном это работы молодых художников. Здесь уживаются и взаимно дополняют друг друга картины, графика и фотографии Вики Анишко, Юриса Юстса, Сабине Вернере, Сандры Стреле, Гундеги Дудумы, Талиты Валодзе, Илзе Аулмане, Элзы Силе, Роберта Кольцова, Владислава Гришина, Мадары Нейкены и некоторых других молодых или уже причисленных к классикам латышских художников. Чудесные вытканные композиции и картины хозяйки дома усиливают привлекательность интерьера.

Своеобразная дополнительная экспозиция – вид на парк, который, как меняющаяся картина, вставлен в раму практически всех окон в квартире. Зимой он покрыт снежными шапками, а летом вносит в интерьер сочный зеленый оттенок.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Спальня

В спальне мужественность в меблировке контрастирует с женственностью в деталях. Массивная деревянная кровать с мягким кожаным подголовником занимает центральную часть комнаты, а вокруг нее расположились стилистически разные столики и комод, которые, дополняя друг друга, создают сбалансированную картину. Архитектор не боится сочетать кровать и кресла известного мирового бренда, стол, созданный молодыми латышскими дизайнерами, с тривиальной малобюджетной мебелью и историческим туалетным столиком, который придает спальне романтику исторического центра Риги.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Детские комнаты

В квартире две детских, каждая со своим настроением. В одной еще ощущается ребяческая беззаботность среди небесно-голубых стен и росписи из белых деревьев и бабочек. Помещенные здесь картины - мечтательные и жизнерадостные. Вторая детская свою «детскость» уже утратила, здесь чувствуются бунтарский дух и независимость подростка. Мебель в детских комнатах легко передвигается и трансформируется. Это удобно, чтобы по мере роста детей комнату без крупных инвестиций можно было бы приспособить к конкретному возрасту.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Ванные комнаты

Ванных в квартире две. В одну можно пройти только из хозяйской спальни. Вместо ванны здесь душ, который в повседневном использовании намного сподручнее. Помещение выдержано в бело-серых тонах, как и спальня. Небольшую долю изысканности придает ему зеркало в золоченой раме. Рядом с ванной находится вместительный гардероб, в котором можно скрыть от глаз хозяев и гостей не слишком красивые предметы быта и обихода, например, пылесос и сноуборд.

Вторая ванная предназначена для гостей. Насыщенно-синяя штукатурка контрастирует с плиткой песочного цвета, что вызывает в памяти путешествия в солнечное Средиземноморье. Под стойку для раковины встроена стиральная машина. Хозяева верят в положительное воздействие искусства и в ванных комнатах, поэтому в композиционном центре помещения стены украшены картинами.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

5 идей, которые можно позаимствовать в квартире Алексея Бирюкова:

1. Если перекрытия в квартире планируется строить из металлических стеллажей и обшивать гипсокартоном, не делайте обычных дверных проемов высотой 2,1 м. В таких стенах легкой конструкции можно сделать и более высокие проемы. Это меняет привычные пропорции интерьера и оставляет впечатление профессионально созданного пространства.

2. Не забывайте о важной роли, которую играет искусство в создании настроения в доме. Часто в повседневной суете у нас нет времени подыскать произведения искусства, которые нравятся, – картины, графику, скульптуры. Мы довольствуемся репродукциями сомнительного качества. Не все могут себе позволить приобрести картины классиков, но в Латвии в художественных салонах и на ярмарках можно купить картины многих молодых, талантливых художников.

3. Не всегда на все стены в ванных нужно укладывать плитку. Она пригодится только в самых мокрых местах – в душе, а для остальных стен подойдет отделка из фактурной штукатурки.

4. Поместив посуду в стеклянный буфет, вы будете больше думать о ее внешнем виде. И в обычные дни не надо бояться использовать красивые чашки, тарелки и мисочки. С ними прием пищи доставит вам больше удовольствия.

5. Интересным решением является встроенная книжная полка в группе кухонной мебели. Это прием можно смело использовать, если кухня размещена вдоль одной стены, слишком длинной для монотонного ряда утилитарных кухонных шкафчиков.









































Aizvērt В гостях у архитектора Алексея Бирюкова Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars Jānis Škapars







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